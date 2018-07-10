В Сети появилось видео с крестин сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Видео с церемонии крещения младшего сына герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма набрало популярности в соцсети. У принца Луи теперь шесть крестных родителей. Крещение проводил Джастин Уэлби - архиепископ Кентерберийский. Для обмывания малыша использовали крещеную воду из реки Иордан. Королева Великобритании пропустила значимое событие. Елизавета II готовилась столетнему юбилею военно-воздушных сил королевства, которое пройдет десятого июля.Остальные члены королевской четы смогли присутствовать на крещении Луи. Принц Гарри подарил на праздник крещения племянника довольно дорогой редкий подарок - эксклюзивное издание «Винни Пуха» за 8 000 стерлингов.