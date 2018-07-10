Памела Андерсон прилетела поддержать Францию в матче с Бельгией в полуфинале ЧМ-2018
Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон захотела прилететь в Россию на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу.
Как сообщает Closer, уроженка канадского городка Ледисмит отправилась на матч Франция — Бельгия, который состоится в рамках полуфинала мундиаля.
Стоит заметить, что Памела Андерсон состоит в отношениях с защитником французской команды Адилем Рами и прилетела в Санкт-Петербург на самолете, арендованном Федерацией футбола Франции для семей футболистов.
Как отмечается, на чемпионате мира Рами пока не выходил на поле. В пяти прошедших матчах футболист «Марселя» находился в запасе.
Встреча Франция — Бельгия состоится сегодня 10 июля на арене «Санкт-Петербург. Начало — в 21:00 мск.
Как сообщает Closer, уроженка канадского городка Ледисмит отправилась на матч Франция — Бельгия, который состоится в рамках полуфинала мундиаля.
Стоит заметить, что Памела Андерсон состоит в отношениях с защитником французской команды Адилем Рами и прилетела в Санкт-Петербург на самолете, арендованном Федерацией футбола Франции для семей футболистов.
Как отмечается, на чемпионате мира Рами пока не выходил на поле. В пяти прошедших матчах футболист «Марселя» находился в запасе.
Встреча Франция — Бельгия состоится сегодня 10 июля на арене «Санкт-Петербург. Начало — в 21:00 мск.