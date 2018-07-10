Hyundai Creta Limited Edition добрался уже до дилеров

Тираж кроссовера составит 1 800 авто. В моторном отсеке установлен мотор 1.6 на 123 л.с. Двигатель работает с АКПП. Базовая версия Hyundai Creta Limited Edition обладает оснащением топовых вариаций модели. Авто поставлено на 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, имеет мультимедийную систему с семидюймовым тачскрином, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, навигатором. Для авто на корме предусмотрена камера обзора, бамперы с серебристыми накладками, хромированная радиаторная решетка. Новинка получает также особый шильдик, где значится название спецсерии. Также Hyundai Creta Limited Edition оснащают двумя подушками безопасности, датчиками давления в шинах, мультирулем, тканевыми креслами, зеркалами с обогревом и электроприводом, электроусилителем руля, дневными ходовыми огнями, системой стабилизации, ABS.Стоимость кроссовера составляет 1 113 900 руб. Обогрев руля составит дополнительные 2 000 руб. Покраска кузова в металлик/перламутр стоит 6 000 руб.