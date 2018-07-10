Зеленый огненный НЛО вызвал панику у населения штата Миннесота

Сотрудники радиостанции KFAN тоже говорили об огромном шаре, пролетевшем на большой скорости над головами пораженных американцев. Он имел огненный белый хвост, после чего быстро исчез в воздухе. Люди стали говорить о вторжении пришельцев и стали бояться за свою жизнь.Местные исследователи заметили НЛО над домами, когда он излучал яркое свечение. Затем внеземной корабль стал приближаться и тоже растворился в пространстве.