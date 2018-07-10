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В Йеллоустонском национальном парке ученые нашли стометровую впадину

Ученые не могут объяснить, каким образом в Йеллоустоне появилась огромная стометровая впадина. Учитывая, что ранее специалисты не изучали данный регион национального парка, нельзя сказать однозначно появилась «Глубокая дыра» в мае или несколько тысяч лет назад.

Однако когда сейсмологи сообщили о признаках аномальной активности в кальдере супервулкана, многие подумали, что она имеет искусственное происхождение. Уже долгое время ходят слухи о попытках правительства пресечь возможность взрыва Йеллоустона.

В Йеллоустонском национальном парке ученые нашли стометровую впадину


Согласно одной из версий глубоко под землей находится бурильная установка. Гости парка и местные жители утверждали, что слышали странные неестественные звуки, напоминающие дробление скал. Возможно, подобным образом специалисты пытаются снять напряжение, которое вызывает мантийный плюм.

С другой стороны в 2016 году геологи зафиксировали масштабные изменения ландшафта. В то время было решено установить сейсмические датчики в северной части региона, не задевая южные районы, что удивило некоторых исследователей.

Но теперь, когда на юге была обнаружена «Глубокая дыра», складывается впечатление, что с 2016 года в этой части кальдеры проводились некие работы, в результате которых появилась большая впадина.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:45
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