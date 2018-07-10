В Йеллоустонском национальном парке ученые нашли стометровую впадину

Однако когда сейсмологи сообщили о признаках аномальной активности в кальдере супервулкана, многие подумали, что она имеет искусственное происхождение. Уже долгое время ходят слухи о попытках правительства пресечь возможность взрыва Йеллоустона.Согласно одной из версий глубоко под землей находится бурильная установка. Гости парка и местные жители утверждали, что слышали странные неестественные звуки, напоминающие дробление скал. Возможно, подобным образом специалисты пытаются снять напряжение, которое вызывает мантийный плюм.С другой стороны в 2016 году геологи зафиксировали масштабные изменения ландшафта. В то время было решено установить сейсмические датчики в северной части региона, не задевая южные районы, что удивило некоторых исследователей.Но теперь, когда на юге была обнаружена «Глубокая дыра», складывается впечатление, что с 2016 года в этой части кальдеры проводились некие работы, в результате которых появилась большая впадина.