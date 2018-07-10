Представлен гибридный грузовой автомобиль УАЗ с расходом топлива и динамикой легковушки

В разработке модели участвовал ФГУП «НАМИ». Версия получила пятиместную кабину, фургонную надстройку (грузоподъемность до полутора тонн). Авто движет силовая установка, 2,3-литровый атмосферник на 131,6 л.с. Ему пару составляет электромотор на 126,4 л.с. Электромотор запитывается киловаттной батареей на 14 кВт-ч. При этом комбинированную установку комплектуют 6-АКПП. Гибридная версия УАЗ до первой «сотни» разгоняется за 10,7 с. Авто расходует 7,6 л на сотню километров пути. Приблизительно такие же параметры имеет обычное легковое авто.Новая версия может работать в 3 режимах движения: электрический, бензиновый, комбинированный. Последний самостоятельно включается, при наборе скорости в 50 км/ч. Грузовик на электрической тяге может преодолеть 74 км. Запас хода авто составляет 855 км.