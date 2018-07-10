NASA решило приблизиться к Солнцу с помощью сверхпрочного теплового щита на зонде
NASA решило приблизиться к Солнцу с помощью сверхпрочного теплового щита. Он будет находиться на зонде и поможет ему рассмотреть внешнюю атмосферу объекта.
Защитное устройство сделано из двух слоев углеродного композита, после чего еще окружено пеной. Оно имеет 80-килограммовый вес, позволяя Parker Solar Probe двигаться на хорошей скорости, а также не даст ему сгореть. Агентство хочет исследовать солнечные ветра, которые становятся виновниками магнитных бурь.
Эти процессы негативно отражаются на здоровье людей, а также выводят из строя спутники, хотя вызывают северное сияние. До сих пор ученые не могли найти способы борьбы с потоками тепла, так что зонд должен выполнить свою задачу. Кроме того, NASA тоже интересуется огромными объектами возле светила, являющимися для него загадкой.
Защитное устройство сделано из двух слоев углеродного композита, после чего еще окружено пеной. Оно имеет 80-килограммовый вес, позволяя Parker Solar Probe двигаться на хорошей скорости, а также не даст ему сгореть. Агентство хочет исследовать солнечные ветра, которые становятся виновниками магнитных бурь.
Эти процессы негативно отражаются на здоровье людей, а также выводят из строя спутники, хотя вызывают северное сияние. До сих пор ученые не могли найти способы борьбы с потоками тепла, так что зонд должен выполнить свою задачу. Кроме того, NASA тоже интересуется огромными объектами возле светила, являющимися для него загадкой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00