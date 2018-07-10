NASA решило приблизиться к Солнцу с помощью сверхпрочного теплового щита на зонде

Защитное устройство сделано из двух слоев углеродного композита, после чего еще окружено пеной. Оно имеет 80-килограммовый вес, позволяя Parker Solar Probe двигаться на хорошей скорости, а также не даст ему сгореть. Агентство хочет исследовать солнечные ветра, которые становятся виновниками магнитных бурь.Эти процессы негативно отражаются на здоровье людей, а также выводят из строя спутники, хотя вызывают северное сияние. До сих пор ученые не могли найти способы борьбы с потоками тепла, так что зонд должен выполнить свою задачу. Кроме того, NASA тоже интересуется огромными объектами возле светила, являющимися для него загадкой.