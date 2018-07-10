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Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом

Популярная исполнительница песен Ани Лорак опять попала в скандал. В этот раз фанатов взбесил вечерний наряд знаменитой артистки, за что сравнили ее с «мадам Брошкиной».

Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом


Ани Лорак в своем микроблоге Instagram разместила новую публикацию, которой возмутила фолловеров. На снимке певица запечатлена в золотом длинном платье, сверху которого надела пальто с перьями. Фото в течение девяти часов сумело собрать 47 тысяч отметок «Мне нравится» и около 230 комментариев.

Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом


Поклонники высмеяли наряд исполнительницы песен. Они заявили, что у певицы совершенно отсутствует чувство вкуса. Фанаты начали спрашивать у Лорак, это где сейчас так холодно. Некоторые заявили, что артистка как мадам Брошкина, так как она надела всё и сразу. Другие же сказали, что Каролина как сорока, потому что любит всё в перьях и блестящее. Фолловеры также посоветовали знаменитости уволить своего стилиста.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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