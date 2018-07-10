ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно решить проблему с допуском фанатов

В настоящий момент место проведения встречи команды "Сочи" и "Спартака-2" уточняется. По словам Ефремова, на стадионе "Фишт" нужно провести небольшую реструктуризацию мест, рассчитанных на фанатов гостевой команды. Болельщиков противоборствующих команд необходимо обязательно развести, создав раздельные зоны досмотра и туалетные комнаты.Ефремов надеется, что команде "Сочи" удастся решить данные проблемы ко своему второму домашнему матчу, который запланирован 29 июля. Что касается самого стадиона, принимавшего матчи Кубка Конфедераций и ЧМ-2018, "Фишту" предстоит пройти испытание регулярной эксплуатацией.