АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно решить проблему с допуском фанатов

Глава российской национальной футбольной лиги Игорь Ефремов отметил, что для игр сочинский стадион "Фишт" будет пока закрыт, так как существуют определенные трудности с размещением фанатов гостевой команды в одном секторе и выходом болельщиков разных команд со стадиона, передает слова эксперта ТАСС.

ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно решить проблему с допуском фанатов


В настоящий момент место проведения встречи команды "Сочи" и "Спартака-2" уточняется. По словам Ефремова, на стадионе "Фишт" нужно провести небольшую реструктуризацию мест, рассчитанных на фанатов гостевой команды. Болельщиков противоборствующих команд необходимо обязательно развести, создав раздельные зоны досмотра и туалетные комнаты.

Ефремов надеется, что команде "Сочи" удастся решить данные проблемы ко своему второму домашнему матчу, который запланирован 29 июля. Что касается самого стадиона, принимавшего матчи Кубка Конфедераций и ЧМ-2018, "Фишту" предстоит пройти испытание регулярной эксплуатацией.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом
ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно
Водитель запечатлел на камеру транспортировку НЛО
Меган Маркл приучает королевскую семью к своему
Российский спелеолог Геннадий Самохин позитивно
Зарубежные продажи LADA за первое полугодие
У двух спасенных из таиландской пещеры детей
Житель Владимирской области после убийства юной
Надежда Грановская в четвертый раз готова стать
Модные тренды навязывают людям стандарты красоты
Огромное пульсирующее свечение в небе поразило
Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания
Ученые: Неправильно подобранный бюстгальтер может
Неизвестная науке сила изогнула множество молодых
Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали
Анонсирован ТОП-3 самых лучших ситикаров с АКПП
Австралийский исследователь снял на видео
В Nissan признались о фальсификации данных про
Лолита поблагодарила адвоката Жорина за
Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за
Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие
Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую
Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия
Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены
Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и
Похищенный пришельцами британец рассказал
Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в
Российские регионы жалуются на ненужные стадионы,
Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого
Просмотреть все новости