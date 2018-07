Меган Маркл приучает королевскую семью к своему стилю

Жена принца Гарри приняла решение создать индивидуальный стиль, который постепенно адаптировала к королевским традициям. Маркл приучает к своему имиджу королевскую семью. По словам Анны Акбар, являющейся личным стилистом герцогини, таким образом Меган проявила свой сильный нрав. После бракосочетания общественность не видела бывшую актрису с ее ранее любимой прической - небрежного пучка. Супруга принца Гарри начала посещать мероприятия с элегантными локонами. Но на встрече молодых лидеров Your Commonwealth Маркл появилась опять с пучком на голове, однако теперь собранные волосы герцогини выглядели аккуратно.Еще один элемент образа Меган – это вырез лодочкой на ее платьях. Герцогиня уже 3 раза появлялась на людях с открытыми плечами, а именно на помолвке, на бракосочетании и на параде Trooping of the Colour.