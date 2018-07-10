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Меган Маркл приучает королевскую семью к своему стилю

Герцогиня Сассекская приняла решение нарушить королевские традиции, так как стиль Меган Маркл не отвечает канонам королевской семьи.

Меган Маркл приучает королевскую семью к своему стилю


Жена принца Гарри приняла решение создать индивидуальный стиль, который постепенно адаптировала к королевским традициям. Маркл приучает к своему имиджу королевскую семью. По словам Анны Акбар, являющейся личным стилистом герцогини, таким образом Меган проявила свой сильный нрав. После бракосочетания общественность не видела бывшую актрису с ее ранее любимой прической - небрежного пучка. Супруга принца Гарри начала посещать мероприятия с элегантными локонами. Но на встрече молодых лидеров Your Commonwealth Маркл появилась опять с пучком на голове, однако теперь собранные волосы герцогини выглядели аккуратно.

Меган Маркл приучает королевскую семью к своему стилю


Еще один элемент образа Меган – это вырез лодочкой на ее платьях. Герцогиня уже 3 раза появлялась на людях с открытыми плечами, а именно на помолвке, на бракосочетании и на параде Trooping of the Colour.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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