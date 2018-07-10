Зарубежные продажи LADA за первое полугодие увеличились на 64%

Представители пресс-центра «АвтоВАЗ» отмечают, что для LADA самыми основными экспортными направлениями выступают Казахстан, а также Беларусь. Казахские продажи LADA за 6 месяцев текущего года составили 5 854 авто (плюс 22,4%). В Казахстане первенство автобренда обуславливается локальным производством авто. За январь-июнь текущего года в РБ реализовали 4 206 авто (доля 18,4%).Объемы реализации LADA увеличились также в прочих странах СНГ. Продажи в Узбекистане составили 785 авто (увеличение в 3 раза). LADA также вышла на автомобильные рынки Кубы, Чили, Туниса. Поставки LADA в настоящее время осуществляются больше чем в 30 государств. Наиболее популярными экспортными версиями выступают LADA Vesta, а также LADA 4X4.