АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Зарубежные продажи LADA за первое полугодие увеличились на 64%

Зарубежные лидеры «АвтоВАЗ» за первое полугодие этого года смогли продать 16 592 экземпляра распутных средств марки LADA (плюс 64%). Иностранные продажи «АвтоВАЗ» за июнь составили 3 508 авто. Это на 43 процента больше показателей годичной давности.

Зарубежные продажи LADA за первое полугодие увеличились на 64%


Представители пресс-центра «АвтоВАЗ» отмечают, что для LADA самыми основными экспортными направлениями выступают Казахстан, а также Беларусь. Казахские продажи LADA за 6 месяцев текущего года составили 5 854 авто (плюс 22,4%). В Казахстане первенство автобренда обуславливается локальным производством авто. За январь-июнь текущего года в РБ реализовали 4 206 авто (доля 18,4%).

Объемы реализации LADA увеличились также в прочих странах СНГ. Продажи в Узбекистане составили 785 авто (увеличение в 3 раза). LADA также вышла на автомобильные рынки Кубы, Чили, Туниса. Поставки LADA в настоящее время осуществляются больше чем в 30 государств. Наиболее популярными экспортными версиями выступают LADA Vesta, а также LADA 4X4.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом
ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно
Водитель запечатлел на камеру транспортировку НЛО
Меган Маркл приучает королевскую семью к своему
Российский спелеолог Геннадий Самохин позитивно
Зарубежные продажи LADA за первое полугодие
У двух спасенных из таиландской пещеры детей
Житель Владимирской области после убийства юной
Надежда Грановская в четвертый раз готова стать
Модные тренды навязывают людям стандарты красоты
Огромное пульсирующее свечение в небе поразило
Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания
Ученые: Неправильно подобранный бюстгальтер может
Неизвестная науке сила изогнула множество молодых
Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали
Анонсирован ТОП-3 самых лучших ситикаров с АКПП
Австралийский исследователь снял на видео
В Nissan признались о фальсификации данных про
Лолита поблагодарила адвоката Жорина за
Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за
Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие
Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую
Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия
Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены
Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и
Похищенный пришельцами британец рассказал
Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в
Российские регионы жалуются на ненужные стадионы,
Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого
Просмотреть все новости