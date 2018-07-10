Огромное пульсирующее свечение в небе поразило жителей Нью-Джерси
Огромное пульсирующее свечение в небе поразило жителей Нью-Джерси. Они зафиксировали фиолетовую аномалию на камеру и опубликовали материалы в сетях.
Американцы отметили, что это не было похоже на грозу или иные природные процессы. Беззвучное мерцание гипнотизировало зрителей, желающих подойти ближе к такому чуду. Многие люди подумали о внеземных кораблях или порталах в иные миры. Пока исследователи и ученые не могут выяснить природу явления, чтобы сделать окончательные выводы.
Жители штата надеются, что свечение может снова показать себя землянам, после чего его удастся исследовать. Скептики упоминают о молниях, которые тоже стали загадкой для науки, так что новая тайна космоса будет открыта не скоро.
Американцы отметили, что это не было похоже на грозу или иные природные процессы. Беззвучное мерцание гипнотизировало зрителей, желающих подойти ближе к такому чуду. Многие люди подумали о внеземных кораблях или порталах в иные миры. Пока исследователи и ученые не могут выяснить природу явления, чтобы сделать окончательные выводы.
Жители штата надеются, что свечение может снова показать себя землянам, после чего его удастся исследовать. Скептики упоминают о молниях, которые тоже стали загадкой для науки, так что новая тайна космоса будет открыта не скоро.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45