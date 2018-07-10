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Огромное пульсирующее свечение в небе поразило жителей Нью-Джерси

Огромное пульсирующее свечение в небе поразило жителей Нью-Джерси. Они зафиксировали фиолетовую аномалию на камеру и опубликовали материалы в сетях.

Огромное пульсирующее свечение в небе поразило жителей Нью-Джерси


Американцы отметили, что это не было похоже на грозу или иные природные процессы. Беззвучное мерцание гипнотизировало зрителей, желающих подойти ближе к такому чуду. Многие люди подумали о внеземных кораблях или порталах в иные миры. Пока исследователи и ученые не могут выяснить природу явления, чтобы сделать окончательные выводы.



Жители штата надеются, что свечение может снова показать себя землянам, после чего его удастся исследовать. Скептики упоминают о молниях, которые тоже стали загадкой для науки, так что новая тайна космоса будет открыта не скоро.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45
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