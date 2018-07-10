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Неизвестная науке сила изогнула множество молодых деревьев под Сызранью

Жители Сызрани были поражены страной аномалией, возникшей в местном лесу. Неизвестная науке сила изогнула множество молодых деревьев, а также с высоты выглядела в виде спирали.

Кроме того, у некоторых сосен были срезаны верхушки, чтобы четко показать загадочный рисунок, хотя раньше люди не замечали ничего странного, когда ходили сюда за ягодами. Свидетели события послали материалы исследователям, считающим, что это мог сделать приземлившейся НЛО.

Неизвестная науке сила изогнула множество молодых деревьев под Сызранью


Эксперты имеют свою версию события, обвинив климат в наклоне стволов деревьев. Они считают, что зимой снег стал причиной проблемы с соснами, а мороз сломал их кроны. Однако горожане не верят их словам и считают, что власти просто решили скрыть правду от общества.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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