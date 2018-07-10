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Анонсирован ТОП-3 самых лучших ситикаров с АКПП

Под идеальным ситикаром понимают авто, обладающее АКПП и небольшими размерами маневрирования, непосредственно в потоке машин. Эксперты анонсировали рейтинг данных транспортных средств.

Анонсирован ТОП-3 самых лучших ситикаров с АКПП


В этом рейтинге первое место завоевал небольшой узбекский хэтчбек версии Ravon R2. Его можно назвать переделанной версией Chevrolet Spark. Транспортное средство обустраивается 1,2-литровым силовым агрегатом, производительность которого составляет 85 лошадиных сил, а также комплектуется АКПП. Авто расценивается в 439 тыс руб. На втором месте размещается версия LADA Granta. Моторный отсек данного авто содержит 1,6-литровый силовой агрегат, генерирующий 98 лошадиных сил. Мотор функционирует вместе с пятидиапазонной АКПП AMT. Автомобиль стоит от 508 тыс руб.

Первую тройку рейтинга замыкает Ravon Nexia. В подкапотном пространстве этого авто находится полуторалитровый бензиновый двигатель на 107 л.с. Авто расценивается от 529 тыс руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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