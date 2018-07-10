АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Австралийский исследователь снял на видео множество НЛО в небе над страной

Австралийский исследователь снял на видео множество НЛО в небе над страной. Он опубликовал сюжет в сетях, отметив, что это можно сделать с помощью хорошей аппаратуры.

Австралийский исследователь снял на видео множество НЛО в небе над страной


Автор ролика считает, что внеземные объекты постоянно кружатся над головами людей вместе с иными формами жизни, неизвестными науке. Он не отрицает, что в объектив камеры вместе с НЛО могли попасть спутники или кометы, но технологии гуманоидов можно отличить от таких объектов.



Они движутся на большой скорости и могут совершать в воздухе различные маневры, а также излучают сильное свечение и исчезают перед глазами свидетелей событий. Некоторые аппараты пролетают группами и ведут себя, как разумные существа.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом
ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно
Водитель запечатлел на камеру транспортировку НЛО
Меган Маркл приучает королевскую семью к своему
Российский спелеолог Геннадий Самохин позитивно
Зарубежные продажи LADA за первое полугодие
У двух спасенных из таиландской пещеры детей
Житель Владимирской области после убийства юной
Надежда Грановская в четвертый раз готова стать
Модные тренды навязывают людям стандарты красоты
Огромное пульсирующее свечение в небе поразило
Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания
Ученые: Неправильно подобранный бюстгальтер может
Неизвестная науке сила изогнула множество молодых
Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали
Анонсирован ТОП-3 самых лучших ситикаров с АКПП
Австралийский исследователь снял на видео
В Nissan признались о фальсификации данных про
Лолита поблагодарила адвоката Жорина за
Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за
Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие
Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую
Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия
Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены
Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и
Похищенный пришельцами британец рассказал
Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в
Российские регионы жалуются на ненужные стадионы,
Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого
Просмотреть все новости