Австралийский исследователь снял на видео множество НЛО в небе над страной
Австралийский исследователь снял на видео множество НЛО в небе над страной. Он опубликовал сюжет в сетях, отметив, что это можно сделать с помощью хорошей аппаратуры.
Автор ролика считает, что внеземные объекты постоянно кружатся над головами людей вместе с иными формами жизни, неизвестными науке. Он не отрицает, что в объектив камеры вместе с НЛО могли попасть спутники или кометы, но технологии гуманоидов можно отличить от таких объектов.
Они движутся на большой скорости и могут совершать в воздухе различные маневры, а также излучают сильное свечение и исчезают перед глазами свидетелей событий. Некоторые аппараты пролетают группами и ведут себя, как разумные существа.
Автор ролика считает, что внеземные объекты постоянно кружатся над головами людей вместе с иными формами жизни, неизвестными науке. Он не отрицает, что в объектив камеры вместе с НЛО могли попасть спутники или кометы, но технологии гуманоидов можно отличить от таких объектов.
Они движутся на большой скорости и могут совершать в воздухе различные маневры, а также излучают сильное свечение и исчезают перед глазами свидетелей событий. Некоторые аппараты пролетают группами и ведут себя, как разумные существа.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00