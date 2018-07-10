Австралийский исследователь снял на видео множество НЛО в небе над страной

Автор ролика считает, что внеземные объекты постоянно кружатся над головами людей вместе с иными формами жизни, неизвестными науке. Он не отрицает, что в объектив камеры вместе с НЛО могли попасть спутники или кометы, но технологии гуманоидов можно отличить от таких объектов.Они движутся на большой скорости и могут совершать в воздухе различные маневры, а также излучают сильное свечение и исчезают перед глазами свидетелей событий. Некоторые аппараты пролетают группами и ведут себя, как разумные существа.