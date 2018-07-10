Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за профессионального выгорания врачей

Они провели опросы среди 6600 практикующих медиков, где были моменты, связанные с усталостью, депрессией и уровнем благополучия. Также люди оценивали свои рабочие места, после чего описывали ситуации, когда пациенты получали неверный диагноз.Оказалось, что 50% врачей имели вышеописанный симптом, а 33% особ жаловались на сильную усталость. Кроме того, заполнение документов и электронных форм часто становилось причиной возникновения стресса.