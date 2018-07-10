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Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за профессионального выгорания врачей

Американские специалисты после исследования выяснили, что медицинские ошибки возникают из-за профессионального выгорания врачей. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они провели опросы среди 6600 практикующих медиков, где были моменты, связанные с усталостью, депрессией и уровнем благополучия. Также люди оценивали свои рабочие места, после чего описывали ситуации, когда пациенты получали неверный диагноз.

Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за профессионального выгорания врачей


Оказалось, что 50% врачей имели вышеописанный симптом, а 33% особ жаловались на сильную усталость. Кроме того, заполнение документов и электронных форм часто становилось причиной возникновения стресса.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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