Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за профессионального выгорания врачей
Американские специалисты после исследования выяснили, что медицинские ошибки возникают из-за профессионального выгорания врачей. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.
Они провели опросы среди 6600 практикующих медиков, где были моменты, связанные с усталостью, депрессией и уровнем благополучия. Также люди оценивали свои рабочие места, после чего описывали ситуации, когда пациенты получали неверный диагноз.
Оказалось, что 50% врачей имели вышеописанный симптом, а 33% особ жаловались на сильную усталость. Кроме того, заполнение документов и электронных форм часто становилось причиной возникновения стресса.