В Nissan признались о фальсификации данных про выбросы выхлопных газов

Про это специалисты Nissan заявили во время пресс-конференции, которую организовали специально для этого. Представители автобренда Nissan отмечают, что в ходе проведения внутренней проверки установили, что данные про выбросы вредных веществ в 900 авто разных моделей были подделаны в ряде документаций. Также было передано, что подделку документов обнаружили на пяти автозаводах Nissan, которые располагаются на территории Японии.Стоит отметить, что это является первым скандалом, в который попадает компания Nissan. В прошлом году представители бренда признались, что на протяжении долгого времени проверку безопасности транспортных средств на автозаводах перед отправкой в автомобильные центры занимались работники компании, которые не имели необходимого опыта работы, а также квалификации.