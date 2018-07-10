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В Nissan признались о фальсификации данных про выбросы выхлопных газов

Представители японского бренда Nissan обнародовали информацию, в которой компания фальсифицировала предоставленные данные про уровень выброса выхлопных газов производимых своих авто.

В Nissan признались о фальсификации данных про выбросы выхлопных газов


Про это специалисты Nissan заявили во время пресс-конференции, которую организовали специально для этого. Представители автобренда Nissan отмечают, что в ходе проведения внутренней проверки установили, что данные про выбросы вредных веществ в 900 авто разных моделей были подделаны в ряде документаций. Также было передано, что подделку документов обнаружили на пяти автозаводах Nissan, которые располагаются на территории Японии.

Стоит отметить, что это является первым скандалом, в который попадает компания Nissan. В прошлом году представители бренда признались, что на протяжении долгого времени проверку безопасности транспортных средств на автозаводах перед отправкой в автомобильные центры занимались работники компании, которые не имели необходимого опыта работы, а также квалификации.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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