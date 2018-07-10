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Валерия Фрост, после расставания с Захаром Саленко, закрутила роман с олигархом из Лондона

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, что экс-участники Валерия Фрост и Захар Саленко, которые строили отношения в периметре около года, расстались через несколько месяцев после ухода за ворота.

Еще на Поляне фанатов реалити-шоу ужасали те скандалы и драки, которые устраивали возлюбленные в момент выяснения проблем. И, по словам девушки, после того, как они начали вместе жить в Москве, ничего не изменилось.

Валерия Фрост, после расставания с Захаром Саленко, закрутила роман с олигархом из Лондона

Молодой человек продолжил поднимать на нее руку, а также абсолютно отказывался идти работать, дабы обеспечить их семью. Все это делала Лера.

В итоге долго она это терпеть не стала и просто ушла от Захара, который не хотел работать над отношениями и строить карьеру. Однако долго сама Фрост не пробыла – практически сразу после расставания с Саленко она вернулась к своему бывшему избраннику, с которым крутила роман еще до участия на телестройке.

Валерия Фрост, после расставания с Захаром Саленко, закрутила роман с олигархом из Лондона

Им удалось встретиться в Киеве тогда, когда девушка отправилась навестить свою мать и все те несколько дней, что она провела в Украине, они были вместе.

Несмотря на то, что говорить о серьезном пока рано, у Леры вновь вспыхнули чувства к экс-бойфренду, а потому она согласилась на отношения на расстоянии, поскольку молодой человек вот уже несколько лет живет в Лондоне.

Валерия Фрост, после расставания с Захаром Саленко, закрутила роман с олигархом из Лондона

Не против Фрост и от финансовой помощи с его стороны. Она призналась, что после того, как бывший узнал о ее проблемах с Захаром, а также о том, что ей приходится в одиночку строить карьеру в Москве и помогать матери, то дал ей 15 тысяч долларов в качестве поддержки.

Бывшая звезда реалити-шоу признается, что экс-возлюбленный готов ежемесячно помогать ей с деньгами, однако она становиться содержанкой не готова, а потому отказалась от переезда в Лондон, решив, что должна всего добиться самостоятельно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:35
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