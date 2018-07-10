Валерия Фрост, после расставания с Захаром Саленко, закрутила роман с олигархом из Лондона

Еще на Поляне фанатов реалити-шоу ужасали те скандалы и драки, которые устраивали возлюбленные в момент выяснения проблем. И, по словам девушки, после того, как они начали вместе жить в Москве, ничего не изменилось.Молодой человек продолжил поднимать на нее руку, а также абсолютно отказывался идти работать, дабы обеспечить их семью. Все это делала Лера.В итоге долго она это терпеть не стала и просто ушла от Захара, который не хотел работать над отношениями и строить карьеру. Однако долго сама Фрост не пробыла – практически сразу после расставания с Саленко она вернулась к своему бывшему избраннику, с которым крутила роман еще до участия на телестройке.Им удалось встретиться в Киеве тогда, когда девушка отправилась навестить свою мать и все те несколько дней, что она провела в Украине, они были вместе.Несмотря на то, что говорить о серьезном пока рано, у Леры вновь вспыхнули чувства к экс-бойфренду, а потому она согласилась на отношения на расстоянии, поскольку молодой человек вот уже несколько лет живет в Лондоне.Не против Фрост и от финансовой помощи с его стороны. Она призналась, что после того, как бывший узнал о ее проблемах с Захаром, а также о том, что ей приходится в одиночку строить карьеру в Москве и помогать матери, то дал ей 15 тысяч долларов в качестве поддержки.Бывшая звезда реалити-шоу признается, что экс-возлюбленный готов ежемесячно помогать ей с деньгами, однако она становиться содержанкой не готова, а потому отказалась от переезда в Лондон, решив, что должна всего добиться самостоятельно.