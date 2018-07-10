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Хейтеры удивляются метаморфозам с ногами Ксении Бородиной

Личная жизнь и внешность популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной всегда вызывает интерес как у поклонников телестройки, так и у ее антифанатов.

Очередным объектом для насмешек стали ноги телеведущей на одном из пляжных фото.

Хейтеры удивляются метаморфозам с ногами Ксении Бородиной

«Что у Карлоса все время с ногами происходит???», - спрашивают на одном из хейтерских аккаунтов.

И действительно ступни Ксении выглядят не очень привлекательно, и это наталкивает на мысль, что ранее свои конечности знаменитость тщательно «фотошопила».

«Они живут отдельно от неё! Чё хотят, то и воротят», «Ничего не происходит. Ни че го. Просто некрасивые ступни и пальцы. Для футфетишистов она точно не подходит», - отвечают подписчики admin.anshlak в комментариях.

Хейтеры удивляются метаморфозам с ногами Ксении Бородиной

В ленте разгорелся жаркий спор о том, нужно ли так активно критиковать внешность знаменитостей, если сами пользователи обычно далеки от идеала.

«Затрагивать внешность, а особенно то, что у всех не айс (пальцы, волосы, осанку), это уже проявление маразма не у тех, о ком посты, а у самих комментирующих. Они как собаки на мясо сбегаются. Им нет дела, что за мясо. Лишь бы погавкать и сгрызть», - рассуждают более лояльные подписчики.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:37
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