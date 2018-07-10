Хейтеры удивляются метаморфозам с ногами Ксении Бородиной

Очередным объектом для насмешек стали ноги телеведущей на одном из пляжных фото., - спрашивают на одном из хейтерских аккаунтов.И действительно ступни Ксении выглядят не очень привлекательно, и это наталкивает на мысль, что ранее свои конечности знаменитость тщательно «фотошопила»., - отвечают подписчики admin.anshlak в комментариях.В ленте разгорелся жаркий спор о том, нужно ли так активно критиковать внешность знаменитостей, если сами пользователи обычно далеки от идеала., - рассуждают более лояльные подписчики.