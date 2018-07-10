Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и сестру из Рязани

Их мать не знала своих настоящих родителей и до конца жизни пыталась найти близких людей, но потом она вышла замуж за военного, так что дети часто переезжали в разные города. Первый случай произошел с бабушкой в 50-х годах, когда она охраняла машины в тресте Черемхово. Она во сне увидела старика, предложившего женщине богатство, но после отказа призрак исчез. Мальчик в 8-летнем возрасте тоже видел это существо, двигающее мебель и напавшее на водителя, а потом родители развелись.Девочка не видела отца долгое время, но потом его фантом в военной форме появился во время сна. Дальше необычные сновидения стали часто появляться в жизни родственников, предупреждая их об опасностях. Они до сих пор видят идентичные события, даже находясь в преклонном возрасте.