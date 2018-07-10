Экстрасенс рассказал, что звезда Дома-2 Полина Лобанова умерла из-за неправильного образа жизни
Смерть экс-участницы «Дом-2» Полины Лобановой вызвала немалый резонанс в определенных кругах, и что послужило причиной острой сердечной недостаточности на данный момент остается неизвестным.
Приоткрыть завесу тайны над гибелью Лобановой попытался известный экстрасенс Зираддин Рзаев, который заверяет, что Полина погибла из-за неправильного образа жизни.
Среди версий причин смерти звезды телестройки прозвучала и передозировка наркотиков, однако люди из ее ближайшего окружения утверждают, что девушка серьезно занималась спортом и о запрещенных препаратах речь идти не может.
Тем не менее погибла 20-летняя девушка и теперь многие пытают расследовать ее смерть.
Зираддин Рзаев попытался подробно описать последние часы жизни Полины Лобановой.
Также экстрасенс утверждает, что Полина пыталась избавиться от одурманенного состояния и потому пила какую-то жидкость, не исключено что это была не вода, а алкоголь.
Наряду с этим Зираддин рекомендует близким не искать виновных в смерти Лобановой, так как это итог неправильного образа жизни.
Приоткрыть завесу тайны над гибелью Лобановой попытался известный экстрасенс Зираддин Рзаев, который заверяет, что Полина погибла из-за неправильного образа жизни.
Среди версий причин смерти звезды телестройки прозвучала и передозировка наркотиков, однако люди из ее ближайшего окружения утверждают, что девушка серьезно занималась спортом и о запрещенных препаратах речь идти не может.
Тем не менее погибла 20-летняя девушка и теперь многие пытают расследовать ее смерть.
Зираддин Рзаев попытался подробно описать последние часы жизни Полины Лобановой.
Также экстрасенс утверждает, что Полина пыталась избавиться от одурманенного состояния и потому пила какую-то жидкость, не исключено что это была не вода, а алкоголь.
Наряду с этим Зираддин рекомендует близким не искать виновных в смерти Лобановой, так как это итог неправильного образа жизни.