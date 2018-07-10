Экстрасенс рассказал, что звезда Дома-2 Полина Лобанова умерла из-за неправильного образа жизни

Приоткрыть завесу тайны над гибелью Лобановой попытался известный экстрасенс Зираддин Рзаев, который заверяет, что Полина погибла из-за неправильного образа жизни.Среди версий причин смерти звезды телестройки прозвучала и передозировка наркотиков, однако люди из ее ближайшего окружения утверждают, что девушка серьезно занималась спортом и о запрещенных препаратах речь идти не может.Тем не менее погибла 20-летняя девушка и теперь многие пытают расследовать ее смерть.Зираддин Рзаев попытался подробно описать последние часы жизни Полины Лобановой.Также экстрасенс утверждает, что Полина пыталась избавиться от одурманенного состояния и потому пила какую-то жидкость, не исключено что это была не вода, а алкоголь.Наряду с этим Зираддин рекомендует близким не искать виновных в смерти Лобановой, так как это итог неправильного образа жизни.