Виктория Боня опровергла слухи о расставании с Пьером Андюраном, опубликовав совместный с ним снимок
В мае этого года во Франции, где проходил Каннский кинофестиваль, популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня представила общественности своего нового избранника, о котором она так долго говорила загадками. Им стал французский бизнесмен Пьер Андюран.
После совместного появления на публике девушка дала небольшое интервью, в котором откровенно рассказала о романе с миллиардером, подчеркнув, что отношения их настолько серьезные, что они уже даже познакомили своих дочерей.
Далее Вика продолжала рассказывать о достоинствах избранника, однако их совместные фотографии не появлялись в ее микроблоге, а потому многие уже стали думать, что отношения с Андюраном Боня выдумала.
Однако, несколько дней назад бывшая звезда реалити-шоу все-таки выложила общий с Пьером снимок, на котором они позировали на фоне причала.
«Слова не нужны», - коротко и на английском подписала публикацию Вика.
Судя по геолокации, которую она поставила, фотография с бизнесменом была сделана в Мальте, где возлюбленные провели небольшие романтические каникулы.
Что касается подписчиков Бони, то они обрадовались за свою любимицу и пожелали ей большого женского счастья, отметив, что они с Андюраном отлично смотрятся вместе и очень подходят друг другу.
«Какие вы милые», «Красивая пара, классно смотритесь», «Такая красивая пара! Вика, вы так изменились, вы наполнились любовью и цветёте! Счастья вам безграничного», «Вика, молодчинка! Счастья Вам много много много и бесконечной любви», - писали поклонники в комментариях.