Виктория Боня опровергла слухи о расставании с Пьером Андюраном, опубликовав совместный с ним снимок

«Слова не нужны», - коротко и на английском подписала публикацию Вика.

«Какие вы милые», «Красивая пара, классно смотритесь», «Такая красивая пара! Вика, вы так изменились, вы наполнились любовью и цветёте! Счастья вам безграничного», «Вика, молодчинка! Счастья Вам много много много и бесконечной любви», - писали поклонники в комментариях.

После совместного появления на публике девушка дала небольшое интервью, в котором откровенно рассказала о романе с миллиардером, подчеркнув, что отношения их настолько серьезные, что они уже даже познакомили своих дочерей.Далее Вика продолжала рассказывать о достоинствах избранника, однако их совместные фотографии не появлялись в ее микроблоге, а потому многие уже стали думать, что отношения с Андюраном Боня выдумала.Однако, несколько дней назад бывшая звезда реалити-шоу все-таки выложила общий с Пьером снимок, на котором они позировали на фоне причала.Судя по геолокации, которую она поставила, фотография с бизнесменом была сделана в Мальте, где возлюбленные провели небольшие романтические каникулы.Что касается подписчиков Бони, то они обрадовались за свою любимицу и пожелали ей большого женского счастья, отметив, что они с Андюраном отлично смотрятся вместе и очень подходят друг другу.