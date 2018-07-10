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Российские регионы жалуются на ненужные стадионы, оставшиеся после ЧМ-2018

Власти российских регионов стали жаловаться на непомерные траты на обслуживание ненужных стадионов, оставшихся после ЧМ-2018. Многие города попросту не смогут должным образом содержать спортивные арены, тратя на данные мероприятия суммарно 4-6 млрд руб. ежегодно, пишет портал "Коммерсанта".

Российские регионы жалуются на ненужные стадионы, оставшиеся после ЧМ-2018


Власти Самары и Екатеринбурга намерены запросить субсидии из государственной казны, так как обслуживание "Самара-Арена" стоит примерно по 500 млн руб. в год., а содержание екатеринбургского сооружения - примерно 367 млн руб. Муниципалитет Нижнего Новгорода планирует передать управление спортивной ареной иностранным инвесторам, освободившись от затрат в размере 315 млн руб. ежегодно.

В Саранске планировали сделать из стадиона торговую площадь, однако данная инициатива крайне не понравилась президенту РФ Владимиру Путину. Проблема эксплуатации и окупаемости актуальна и для столичных "Лужников", и для сочинского "Фишта".
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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