Российские регионы жалуются на ненужные стадионы, оставшиеся после ЧМ-2018

Власти Самары и Екатеринбурга намерены запросить субсидии из государственной казны, так как обслуживание "Самара-Арена" стоит примерно по 500 млн руб. в год., а содержание екатеринбургского сооружения - примерно 367 млн руб. Муниципалитет Нижнего Новгорода планирует передать управление спортивной ареной иностранным инвесторам, освободившись от затрат в размере 315 млн руб. ежегодно.В Саранске планировали сделать из стадиона торговую площадь, однако данная инициатива крайне не понравилась президенту РФ Владимиру Путину. Проблема эксплуатации и окупаемости актуальна и для столичных "Лужников", и для сочинского "Фишта".