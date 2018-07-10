Российские регионы жалуются на ненужные стадионы, оставшиеся после ЧМ-2018
Власти российских регионов стали жаловаться на непомерные траты на обслуживание ненужных стадионов, оставшихся после ЧМ-2018. Многие города попросту не смогут должным образом содержать спортивные арены, тратя на данные мероприятия суммарно 4-6 млрд руб. ежегодно, пишет портал "Коммерсанта".
Власти Самары и Екатеринбурга намерены запросить субсидии из государственной казны, так как обслуживание "Самара-Арена" стоит примерно по 500 млн руб. в год., а содержание екатеринбургского сооружения - примерно 367 млн руб. Муниципалитет Нижнего Новгорода планирует передать управление спортивной ареной иностранным инвесторам, освободившись от затрат в размере 315 млн руб. ежегодно.
В Саранске планировали сделать из стадиона торговую площадь, однако данная инициатива крайне не понравилась президенту РФ Владимиру Путину. Проблема эксплуатации и окупаемости актуальна и для столичных "Лужников", и для сочинского "Фишта".