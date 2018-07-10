Ученые: Новый вид ос-убийц откладывает яйца в тело живой жертвы
Финским ученым удалось найти новый вид ос-убийц во время исследования лесов Амазонки. Они отличаются от своих сородичей агрессивностью, а также откладывают яйца в тело живой жертвы.
Самки Clistopyga crassicaudata имеют крупное жало, которое помогает им питаться и размножаться. Через него в тело добычи попадает яд, после чего происходят дальнейшие процессы. Часто трофеями ос становятся пауки, после чего насекомые паразитируют на таких инкубаторах, пока потомство не появится на свет.
Личинки питаются плотью жертв до тех пор, пока не прогрызет путь наружу. Раньше ученые никогда не сталкивались с такими видами особей, но они могут участвовать в регулировании экологической системы тропиков.