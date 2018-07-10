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Ученые: Новый вид ос-убийц откладывает яйца в тело живой жертвы

Финским ученым удалось найти новый вид ос-убийц во время исследования лесов Амазонки. Они отличаются от своих сородичей агрессивностью, а также откладывают яйца в тело живой жертвы.

Самки Clistopyga crassicaudata имеют крупное жало, которое помогает им питаться и размножаться. Через него в тело добычи попадает яд, после чего происходят дальнейшие процессы. Часто трофеями ос становятся пауки, после чего насекомые паразитируют на таких инкубаторах, пока потомство не появится на свет.

Ученые: Новый вид ос-убийц откладывает яйца в тело живой жертвы


Личинки питаются плотью жертв до тех пор, пока не прогрызет путь наружу. Раньше ученые никогда не сталкивались с такими видами особей, но они могут участвовать в регулировании экологической системы тропиков.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:15
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