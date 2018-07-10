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Бывший президент ФК «Спартак» усомнился в умственных способностях Домагоя Виды и Огнена Вукоевича

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился в интервью «Газете.Ru» мнением о поступке защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, а также его коллеги Огнена Вукоевича, которые опубликовали в Сети скандальный видеоролик с лозунгом «Слава Украине» после матча со сборной России.

Бывший президент ФК «Спартак» усомнился в умственных способностях Домагоя Виды и Огнена Вукоевича

Напоминаем, что после победы над россиянами Вида и Вукоевич записали видеообращение, на котором выкрикивали лозунг «Слава Украине».

«Футболисты никогда не отличались большим интеллектом. Не думаю, что хорватские игроки умнее тех, кто постоянно удивляет нас в России. А то, что он выкрикивает эти лозунги, это общая проблема воспитания спортсменов. Люди рано уходят из школ в самостоятельную спортивную жизнь — образование и все остальное остаются далеко позади», — рассказал Червиченко.

Также бывший президент «Спартака» отметил, что удивляться поведению игроков Хорватии не стоит, так как они никогда не пылали добрыми чувствами к России.

В полуфинале мирового чемпионата подопечные Златко Далича сыграют со сборной Англии. Матч за выход в последнюю стадию мундиаля состоится 11 июля.
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08
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