Бывший президент ФК «Спартак» усомнился в умственных способностях Домагоя Виды и Огнена Вукоевича
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился в интервью «Газете.Ru» мнением о поступке защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, а также его коллеги Огнена Вукоевича, которые опубликовали в Сети скандальный видеоролик с лозунгом «Слава Украине» после матча со сборной России.
Напоминаем, что после победы над россиянами Вида и Вукоевич записали видеообращение, на котором выкрикивали лозунг «Слава Украине».
Также бывший президент «Спартака» отметил, что удивляться поведению игроков Хорватии не стоит, так как они никогда не пылали добрыми чувствами к России.
В полуфинале мирового чемпионата подопечные Златко Далича сыграют со сборной Англии. Матч за выход в последнюю стадию мундиаля состоится 11 июля.
Напоминаем, что после победы над россиянами Вида и Вукоевич записали видеообращение, на котором выкрикивали лозунг «Слава Украине».
«Футболисты никогда не отличались большим интеллектом. Не думаю, что хорватские игроки умнее тех, кто постоянно удивляет нас в России. А то, что он выкрикивает эти лозунги, это общая проблема воспитания спортсменов. Люди рано уходят из школ в самостоятельную спортивную жизнь — образование и все остальное остаются далеко позади», — рассказал Червиченко.
Также бывший президент «Спартака» отметил, что удивляться поведению игроков Хорватии не стоит, так как они никогда не пылали добрыми чувствами к России.
В полуфинале мирового чемпионата подопечные Златко Далича сыграют со сборной Англии. Матч за выход в последнюю стадию мундиаля состоится 11 июля.