Бывший президент ФК «Спартак» усомнился в умственных способностях Домагоя Виды и Огнена Вукоевича

«Футболисты никогда не отличались большим интеллектом. Не думаю, что хорватские игроки умнее тех, кто постоянно удивляет нас в России. А то, что он выкрикивает эти лозунги, это общая проблема воспитания спортсменов. Люди рано уходят из школ в самостоятельную спортивную жизнь — образование и все остальное остаются далеко позади», — рассказал Червиченко.

Напоминаем, что после победы над россиянами Вида и Вукоевич записали видеообращение, на котором выкрикивали лозунг «Слава Украине».Также бывший президент «Спартака» отметил, что удивляться поведению игроков Хорватии не стоит, так как они никогда не пылали добрыми чувствами к России.В полуфинале мирового чемпионата подопечные Златко Далича сыграют со сборной Англии. Матч за выход в последнюю стадию мундиаля состоится 11 июля.