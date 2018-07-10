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Ученые: Вейпы пользуются популярностью у людей из-за вкусных запахов

Британские ученые выяснили, что вейпы пользуются популярностью у людей из-за вкусных запахов. Они также считают, что после запрета такой продукции курильщики перейдут на обычные сигареты.

Наполнители имеют приятные и необычные ароматы, привлекающие внимание любителей курения. Также их покупают лица, которые раньше не имели вредной привычки, но они могут потом стать заложниками табака. Кроме того, популярность вейпов заставила ученые провести исследования, касающиеся их влияния на организм человека.

Ученые: Вейпы пользуются популярностью у людей из-за вкусных запахов


Пока сигареты остаются лидерами в списке негативных факторов, разрушающих легкие и сердце. Однако некоторые смеси, использующиеся в электронных аналогах, могут стать виновниками развития онкологии и вызвать различные хронические недуги.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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