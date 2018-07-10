Более 10 тысяч английских болельщиков посетят Россию

На каждом из предыдущих матчей мундиаля сборную Англии поддерживало около 3 тысяч болельщиков.Стоит отметить, что такое количество футбольных фанатов связано с бойкотом Футбольной Ассоциацией Англии чемпионата мира в России и призывом к болельщикам не посещать Россию во время турнира.Полуфинальная встреча сборных Англии и Хорватии состоится 11 июля на стадионе «Лужники», вмещающем 80 тысяч любителей футбола.