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Поклонники назвали домашнего питомца Светланы Бондарчук ее копией

Экс-супруга режиссера очень любит животных и восхищается своей собакой Фанни, опубликовав фото в Instagram. Поклонники назвали домашнего питомца Светланы Бондарчук ее копией и написали много позитивных комментариев.

Они не собирались обижать звезду такими сравнениями, потому что все владельцы собак действительно выбирают четверолапых друзей по внешнему виду, после чего между ними возникает эмоциональная связь. Многие люди были в восторге от кудрявой самки лабрадудля, которая с умным видом позировала перед камерой вместе со Светланой Бондарчук.

Поклонники назвали домашнего питомца Светланы Бондарчук ее копией


Пользователи сетей тоже заметили общие черты во внешнем виде знаменитости и питомца, пожелав ей творческих успехов. Раньше они обсуждали сходство между моделью и Аленой Свиридовой, после чего певица призналась, что сама чуть не перепутала коллегу с собой на снимке.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:45
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