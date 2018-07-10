Эксперт: Победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира

Игнатьев убежден, что победитель полуфинальной пары станет как минимум фаворитом финального противостояния. Обе команды на турнире демонстрируют потрясающий по силе футбол, обладая яркими игроками. Эксперт подчеркивает, что от игре к игре команда Франции только набирала форму, хотя групповой этап французы прошли нелегко.Что касается Бельгии, то большинство футболистов основного состава задействованы за ведущие клубы Европы. Игнатьев видит причины успеха бельгийской сборной в грамотном подходе к воспитанию молодых игроков, когда сборная вправе претендовать на любые ведущие позиции во всех мировых первенствах.