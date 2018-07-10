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Эксперт: Победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира

Футбольный эксперт Борис Игнатьев, ранее тренировавший национальную команду России по футболу, считает, что победитель матча Франция-Бельгия завоюет титул чемпиона мира. Ранее данные команды победили своих соперников в основное время, пишет портал газеты "Известия".

Эксперт: Победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира


Игнатьев убежден, что победитель полуфинальной пары станет как минимум фаворитом финального противостояния. Обе команды на турнире демонстрируют потрясающий по силе футбол, обладая яркими игроками. Эксперт подчеркивает, что от игре к игре команда Франции только набирала форму, хотя групповой этап французы прошли нелегко.

Что касается Бельгии, то большинство футболистов основного состава задействованы за ведущие клубы Европы. Игнатьев видит причины успеха бельгийской сборной в грамотном подходе к воспитанию молодых игроков, когда сборная вправе претендовать на любые ведущие позиции во всех мировых первенствах.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:36
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