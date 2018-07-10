«Все-таки не шутка»: защитник сборной Хорватии Домагой Вида снял новый видеоролик

Компанию защитнику хорватов в видео составил Ивица Олич — бывший игрок московского ЦСКА, который на данный момент входит в тренерский штаб хорватской команды. В кадре Вида также произнес: «Белград, гори».Где и когда было снято это видео остается не известным, однако в YouTube его опубликовали 9 июля, а в руках Домагой держал бутылку пива Bud - спонсора проходящего мундиаля в России.Напоминаем, что после субботнего матча, в котором сборная России уступила Хорватии в серии пенальти, появился видеоролик из раздевалки хорватской команды, в котором Домагой Вида крикнул «Слава Украине!», а его коллега Вукоевич сказал, что посвятил победу Украине. К слову, Вукоевич был отштрафован на 15 тысяч за «Слава Украине!» на видео.