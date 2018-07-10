Венсан Кассель решил связать себя узами брака с молодой моделью Тиной Кунаки

Его 21-летняя избранница выбрала для такого события наряд от Viktor&Rolf, а экс-супруг Моники Беллуччи не скрывает своих чувств, считая девушку совершенством. Многие подписчики отметили, что пара смотрится великолепно, несмотря на большую разницу в возрасте. Они назвали отношения Венсана Касселя романтичными, пожелав влюбленным счастья.Некоторые лица не поняли, почему молодая красавица решила остановить свой выбор на 51-летнем мужчине. Они считают, что женщина быстро устанет от такого спутника жизни и бросит его ради молодого любовника. Пара начала встречаться два года назад, но потом перестала скрывать свои отношения от общества.