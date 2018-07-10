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Ксения Собчак показала сына Платона в честь Дня семьи

Тележурналистка и политик Ксения Собчак не балует своих поклонников фотографиями сына Платона, но в честь Дня семьи сделала исключение и публиковала снимок, где запечатлена рядом с малышом.

Ксения и Платон стоят наверху зеленого холма в окружении потрясающих летних пейзажей. В комментарии к снимку Собчак отметила, насколько ей нравятся русские просторы.

Ксения Собчак показала сына Платона в честь Дня семьи

«День Семьи вчера отмечали вот так. Сказочно, конечно, в нашем Подмосковье! Никуда даже ехать не хочется:)))!», - написала знаменитость.

Фанаты были в восторге от фото и отметили, насколько умиротворяющая обстановка в их семье.

Помимо этого в честь праздника в Сети появилось видео, где супруг Собчак Маким Виторган обучает сына плаванию.

Поклонники Собчак пожелали ее семье счастья и благополучия.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:05
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