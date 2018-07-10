Ксения Собчак показала сына Платона в честь Дня семьи
Тележурналистка и политик Ксения Собчак не балует своих поклонников фотографиями сына Платона, но в честь Дня семьи сделала исключение и публиковала снимок, где запечатлена рядом с малышом.
Ксения и Платон стоят наверху зеленого холма в окружении потрясающих летних пейзажей. В комментарии к снимку Собчак отметила, насколько ей нравятся русские просторы.
«День Семьи вчера отмечали вот так. Сказочно, конечно, в нашем Подмосковье! Никуда даже ехать не хочется:)))!», - написала знаменитость.
Фанаты были в восторге от фото и отметили, насколько умиротворяющая обстановка в их семье.
Помимо этого в честь праздника в Сети появилось видео, где супруг Собчак Маким Виторган обучает сына плаванию.
Поклонники Собчак пожелали ее семье счастья и благополучия.
Ксения и Платон стоят наверху зеленого холма в окружении потрясающих летних пейзажей. В комментарии к снимку Собчак отметила, насколько ей нравятся русские просторы.
«День Семьи вчера отмечали вот так. Сказочно, конечно, в нашем Подмосковье! Никуда даже ехать не хочется:)))!», - написала знаменитость.
Фанаты были в восторге от фото и отметили, насколько умиротворяющая обстановка в их семье.
Помимо этого в честь праздника в Сети появилось видео, где супруг Собчак Маким Виторган обучает сына плаванию.
Поклонники Собчак пожелали ее семье счастья и благополучия.