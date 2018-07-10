Ксения Собчак показала сына Платона в честь Дня семьи

Ксения и Платон стоят наверху зеленого холма в окружении потрясающих летних пейзажей. В комментарии к снимку Собчак отметила, насколько ей нравятся русские просторы., - написала знаменитость.Фанаты были в восторге от фото и отметили, насколько умиротворяющая обстановка в их семье.Помимо этого в честь праздника в Сети появилось видео, где супруг Собчак Маким Виторган обучает сына плаванию.Поклонники Собчак пожелали ее семье счастья и благополучия.