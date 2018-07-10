Елена Темникова решила срочно худеть из-за набранных летом 5 килограмм

Исполнительница призналась, что немного расслабилась во время отдыха и решила изменить режим питания, но сейчас будет возвращаться к активному образу жизни. Подписчики восприняли такое откровение Елены Темниковой, как шутку, потому что ее фигуре завидуют многие молодые девушки.Пользователи сетей попросили артистку не издеваться над ними, потому что никто не видит малейшего изъяна в ее теле. Многие люди были рады, что звезда немного поправилась и больше не пугает фанатов чрезмерной худобой.