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Елена Темникова решила срочно худеть из-за набранных летом 5 килограмм

Поклонники певицы заметили в Instagram новое сообщение, в котором она пожаловалась на ночные походы к холодильнику. Елена Темникова решила срочно худеть из-за набранных летом 5 килограмм, показав свою фигуру в купальнике.

Исполнительница призналась, что немного расслабилась во время отдыха и решила изменить режим питания, но сейчас будет возвращаться к активному образу жизни. Подписчики восприняли такое откровение Елены Темниковой, как шутку, потому что ее фигуре завидуют многие молодые девушки.

Елена Темникова решила срочно худеть из-за набранных летом 5 килограмм


Пользователи сетей попросили артистку не издеваться над ними, потому что никто не видит малейшего изъяна в ее теле. Многие люди были рады, что звезда немного поправилась и больше не пугает фанатов чрезмерной худобой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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