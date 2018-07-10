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Опрос: Проигрыш сборной России не снизил интерес граждан к ЧМ-2018

Согласно данным опроса ВЦИОМ, после проигрыша национальной команды России на ЧМ-2018 интерес граждан к просмотру матчей и самому турниру не уменьшился. Трансляции продолжают смотреть примерно 69% опрошенных, публикует статистическую сводку портал РИА Новости.

Опрос: Проигрыш сборной России не снизил интерес граждан к ЧМ-2018


Социологи решили узнать мнение россиян о мундиале после завершения матча Россия-Хорватия, где соборная РФ потерпела поражение в серии послематчевых пенальти. В совокупности за все время проведения турнира за ходом событий следило от 61% до 70% российских граждан. Непосредственно перед встречей 1/4 финала за играми наблюдало примерно 66% респондентов.

Даже после завершения выступления российской сборной на мундиале 69% опрошенных продолжают интересоваться мировым футбольным первенством. Примерно такой же процент респондентов ожидал победы от России, хотя посмотрели судьбоносный матч только 68% россиян. Около 17% респондентов верили в победу хорватов.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:30
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