Опрос: Проигрыш сборной России не снизил интерес граждан к ЧМ-2018

Социологи решили узнать мнение россиян о мундиале после завершения матча Россия-Хорватия, где соборная РФ потерпела поражение в серии послематчевых пенальти. В совокупности за все время проведения турнира за ходом событий следило от 61% до 70% российских граждан. Непосредственно перед встречей 1/4 финала за играми наблюдало примерно 66% респондентов.Даже после завершения выступления российской сборной на мундиале 69% опрошенных продолжают интересоваться мировым футбольным первенством. Примерно такой же процент респондентов ожидал победы от России, хотя посмотрели судьбоносный матч только 68% россиян. Около 17% респондентов верили в победу хорватов.