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Сати Казанова рассказала поклонникам о сохранении семейного равновесия

Певица после замужества стала часто давать полезные советы поклонникам, публикуя посты в Instagram. Сейчас Сати Казанова рассказала им о сохранении семейного равновесия.

Она отметила, что женщина не должна быть эмоционально зависима от любимого человека, показав себя личностью. Только тогда ей удастся удержать мужчину рядом, но также между супругами всегда должна присутствовать тайна. Сати Казанова хорошо живет с итальянским избранником, который может понимать ее с полуслова и быть хорошим другом.

Сати Казанова рассказала поклонникам о сохранении семейного равновесия


Подписчики позитивно оценили сообщение звезды, отметив, что найти достойного спутника жизни сейчас нелегко. Они пожелали артистке испытывать позитивные эмоции в будущем и наслаждаться любовью.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:15
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