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Селена Гомес не расстроилась из-за помолвки экс-бойфренда Джастина Бибера

Селена Гомес не впала в очередную депрессию, узнав о помолвке бывшего бой-френда Джастина Бибера. Певица беззаботно проводит время на отдыхе с друзьями и ей совершенно всё равно на отношения Бибера с его новой пассией.

Селена Гомес не расстроилась из-за помолвки экс-бойфренда Джастина Бибера


Отношения между Селеной Гомес и Джастином Бибером всегда были сложными, поклонники звёздной пары пристально следили за их применением и расставаниями. Большинство фанатов были уверены в том, что очередной разрыв между звёздами это ненадолго и скоро они воссоединяться.

Однако на этот раз вышло всё по-другому, неожиданно для всех Бибер делает предложение Хейли Болдуин, которая является его новой девушкой. Более неожиданной для поклонников стала реакция на это событие Селены Гомес, потому что она не расстроилась из-за помолвки Бибера и не впала в депрессию, проводя спокойно время на отдыхе.

По словам друзей Селены Гомес, отношения экс-бойфренда и его пассии певицу сейчас совершенно не волнуют. Звезда в настоящее время полностью сосредоточена на уходе за собой и на своей личной жизни. А что касается выбора её бывшего парня, то она его вполне уважает.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:20
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