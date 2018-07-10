Селена Гомес не расстроилась из-за помолвки экс-бойфренда Джастина Бибера

Отношения между Селеной Гомес и Джастином Бибером всегда были сложными, поклонники звёздной пары пристально следили за их применением и расставаниями. Большинство фанатов были уверены в том, что очередной разрыв между звёздами это ненадолго и скоро они воссоединяться.Однако на этот раз вышло всё по-другому, неожиданно для всех Бибер делает предложение Хейли Болдуин, которая является его новой девушкой. Более неожиданной для поклонников стала реакция на это событие Селены Гомес, потому что она не расстроилась из-за помолвки Бибера и не впала в депрессию, проводя спокойно время на отдыхе.По словам друзей Селены Гомес, отношения экс-бойфренда и его пассии певицу сейчас совершенно не волнуют. Звезда в настоящее время полностью сосредоточена на уходе за собой и на своей личной жизни. А что касается выбора её бывшего парня, то она его вполне уважает.