Эвелина Бледанс потеряла первого ребенка из-за нападения маньяка

Она хотела родить девочку и хотела назвать ее Елизаветой, но происшествие в ялтинском парке стало причиной рождения мертвого малыша. Затем Эвелина Бледанс разошлась со своим супругом, а недавно приняла участие в шоу, чтобы опровергнуть слова молодой женщины, говорящей о своем родстве с артисткой.Детство Анны прошло в интернате, а дальше она родила дочь и тоже осталась одна после развода, а также работает фитнес-тренером. Однако тест ДНК помог звезде выяснить истину, а сама она радуется жизни и имеет новые отношения с молодым актером.