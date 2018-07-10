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Эвелина Бледанс потеряла первого ребенка из-за нападения маньяка

Эвелина Бледанс до сих пор не может спокойно говорить о событиях 26-летней давности, когда она была избранницей Юрия Стыцковского. Тогда актриса потеряла первого ребенка из-за нападения маньяка.

Она хотела родить девочку и хотела назвать ее Елизаветой, но происшествие в ялтинском парке стало причиной рождения мертвого малыша. Затем Эвелина Бледанс разошлась со своим супругом, а недавно приняла участие в шоу, чтобы опровергнуть слова молодой женщины, говорящей о своем родстве с артисткой.

Эвелина Бледанс потеряла первого ребенка из-за нападения маньяка


Детство Анны прошло в интернате, а дальше она родила дочь и тоже осталась одна после развода, а также работает фитнес-тренером. Однако тест ДНК помог звезде выяснить истину, а сама она радуется жизни и имеет новые отношения с молодым актером.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:10
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