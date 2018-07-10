Виктория Романец не выдержала и похвасталась будущим дизайном кухни и гостиной
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец достигла определенного материального достатка и недавно купила себе таунхауз в фешенебельном поселке неподалеку от Москвы.
Теперь Виктория подыскивает себе дизайнера, который бы оформил ее жилище в соответствии со вкусом Романец.
Супруга Антона Гусева намерена задействовать все три этажа таунхауса и на днях уже обсудила интерьер кухни и гостиной со специалистом.
Хотя будущий проект-дизайн еще только «на бумаге» Виктория не выдержала и похвасталась будущими интерьером.
«ВСе,Не выдержала !))) Мой дизайнер @marika_desing (она лучшая!!!!и понимает без слов) начала скидывать визуализацию моего проекта под ключ -да, да, да!!!! Так будет выглядеть гостиная и кухня. Хотите видеть ещё спальню? Гостевую? Три уборных? И две гардеробные??? ТОГДА СТАВИМ + под этим постом», - написала в восторге Романец своим подписчикам.
Большинству фанатов дизайн кухни и гостиной пришелся по вкусу, и они выразили свой восторг в комментариях.
«Вот это вкус!!! Не то что Водонаева... живет как в подвале», «Не рационально и не уютно. Как будто в космосе», «Классно! Люблю такой лаконичный дизайн, минимализм», «Очень красиво и со вкусом. Обожаю контраст черного и белого», «Все супер, только чёрные полы... каждая пылинка и минимальная крошечка будет видна на чёрном полу», – написали фолловеры.
Теперь Виктория подыскивает себе дизайнера, который бы оформил ее жилище в соответствии со вкусом Романец.
Супруга Антона Гусева намерена задействовать все три этажа таунхауса и на днях уже обсудила интерьер кухни и гостиной со специалистом.
Хотя будущий проект-дизайн еще только «на бумаге» Виктория не выдержала и похвасталась будущими интерьером.
«ВСе,Не выдержала !))) Мой дизайнер @marika_desing (она лучшая!!!!и понимает без слов) начала скидывать визуализацию моего проекта под ключ -да, да, да!!!! Так будет выглядеть гостиная и кухня. Хотите видеть ещё спальню? Гостевую? Три уборных? И две гардеробные??? ТОГДА СТАВИМ + под этим постом», - написала в восторге Романец своим подписчикам.
Большинству фанатов дизайн кухни и гостиной пришелся по вкусу, и они выразили свой восторг в комментариях.
«Вот это вкус!!! Не то что Водонаева... живет как в подвале», «Не рационально и не уютно. Как будто в космосе», «Классно! Люблю такой лаконичный дизайн, минимализм», «Очень красиво и со вкусом. Обожаю контраст черного и белого», «Все супер, только чёрные полы... каждая пылинка и минимальная крошечка будет видна на чёрном полу», – написали фолловеры.