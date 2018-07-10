Виктория Романец не выдержала и похвасталась будущим дизайном кухни и гостиной

Теперь Виктория подыскивает себе дизайнера, который бы оформил ее жилище в соответствии со вкусом Романец.Супруга Антона Гусева намерена задействовать все три этажа таунхауса и на днях уже обсудила интерьер кухни и гостиной со специалистом.Хотя будущий проект-дизайн еще только «на бумаге» Виктория не выдержала и похвасталась будущими интерьером., - написала в восторге Романец своим подписчикам.Большинству фанатов дизайн кухни и гостиной пришелся по вкусу, и они выразили свой восторг в комментариях., – написали фолловеры.