АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Виктория Романец не выдержала и похвасталась будущим дизайном кухни и гостиной

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец достигла определенного материального достатка и недавно купила себе таунхауз в фешенебельном поселке неподалеку от Москвы.

Теперь Виктория подыскивает себе дизайнера, который бы оформил ее жилище в соответствии со вкусом Романец.

Виктория Романец не выдержала и похвасталась будущим дизайном кухни и гостиной

Супруга Антона Гусева намерена задействовать все три этажа таунхауса и на днях уже обсудила интерьер кухни и гостиной со специалистом.

Хотя будущий проект-дизайн еще только «на бумаге» Виктория не выдержала и похвасталась будущими интерьером.

Виктория Романец не выдержала и похвасталась будущим дизайном кухни и гостиной

«ВСе,Не выдержала !))) Мой дизайнер @marika_desing (она лучшая!!!!и понимает без слов) начала скидывать визуализацию моего проекта под ключ -да, да, да!!!! Так будет выглядеть гостиная и кухня. Хотите видеть ещё спальню? Гостевую? Три уборных? И две гардеробные??? ТОГДА СТАВИМ + под этим постом», - написала в восторге Романец своим подписчикам.

Большинству фанатов дизайн кухни и гостиной пришелся по вкусу, и они выразили свой восторг в комментариях.

Виктория Романец не выдержала и похвасталась будущим дизайном кухни и гостиной

«Вот это вкус!!! Не то что Водонаева... живет как в подвале», «Не рационально и не уютно. Как будто в космосе», «Классно! Люблю такой лаконичный дизайн, минимализм», «Очень красиво и со вкусом. Обожаю контраст черного и белого», «Все супер, только чёрные полы... каждая пылинка и минимальная крошечка будет видна на чёрном полу», – написали фолловеры.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:12
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые определили для паразитивных «прыгающих
Внебрачная дочь Александра Серова устроила
Ученые научили искусственный интеллект составлять
«Все-таки не шутка»: защитник сборной Хорватии
Ученые рассказали про состав диеты помогающей
Ксения Собчак показала сына Платона в честь Дня
Xiaomi и Chengdu Yibu Technology Co., Ltd.
Microsoft готовит дешевый планшет Surface
Получен первый детализированный снимок со
17-летняя девушка собирается покорить Марс
Виктория Романец не выдержала и похвасталась
Путин планирует посетить финал ЧМ-2018 по футболу
Новая вакцина от ВИЧ прошла успешные испытания на
Исследование метеорита «Черная красавица»
Финансисты: Что необходимо знать заемщику
Жители Туапсе заговорили о базе НЛО после
Бразильские отдыхающие чуть не стали жертвой НЛО
Рассекретили «убийцу» BMW X4 от Changan
Исследование показало, что губы занимают
Ученые выявили фармакологический препарат,
Эксперты объяснили, почему на афелии Земля
Многопользовательскую игру Warframe перенесут на
15-летний седан Audi RS6 на онлайн-аукционе
Выпуск авто «КамАЗ» увеличился на 9%
Xiaomi представила новую разработку гаджета для
Жители Краснодара запечатлели на камеру полет
В Китайской инженерной академии раскрыли
Уфологи считают сюжет фильма ужасов “The Endless”
Прототипы скафандра и кресел для корабля
В Грузии задержали пастуха по подозрению в
Просмотреть все новости