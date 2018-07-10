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Внебрачная дочь Александра Серова устроила свадебную церемонию в США

Внебрачная дочь Александра Серова Алиса Аришина официально вышла замуж некоторое время назад, отложив торжественную церемонию до лета. При этом звёздного отца девушка на свадьбу не пригласила.

Внебрачная дочь Александра Серова устроила свадебную церемонию в США


В начале этого года Александр Серов публично заявил о том, что у него есть внебрачная дочь Алиса, проживает она в Лос-Анджелесе. О существовании внебрачной дочери от поэтессы Валентины Аришиной певец узнал, когда девочке было 5 лет, но в её воспитании участие не принимал.

Алиса Аришина заявила, что несмотря на это, Александр Серов хорошо отозвался о её матери и о ней. Несколько месяцев назад Алиса Аришина расписалась с голливудским сценаристом Энио Риго, а недавно в США прошла свадебная церемония, куда отца девушка не пригласила.

Торжественная церемония состоялась на минувших выходных. Для этого случая Алиса Аришина выбрала длинное платье-бюстье, а её жених был одет в серый костюм. С торжественной церемонии девушка вела прямой эфир в социальных сетях.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:23
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