Внебрачная дочь Александра Серова устроила свадебную церемонию в США

В начале этого года Александр Серов публично заявил о том, что у него есть внебрачная дочь Алиса, проживает она в Лос-Анджелесе. О существовании внебрачной дочери от поэтессы Валентины Аришиной певец узнал, когда девочке было 5 лет, но в её воспитании участие не принимал.Алиса Аришина заявила, что несмотря на это, Александр Серов хорошо отозвался о её матери и о ней. Несколько месяцев назад Алиса Аришина расписалась с голливудским сценаристом Энио Риго, а недавно в США прошла свадебная церемония, куда отца девушка не пригласила.Торжественная церемония состоялась на минувших выходных. Для этого случая Алиса Аришина выбрала длинное платье-бюстье, а её жених был одет в серый костюм. С торжественной церемонии девушка вела прямой эфир в социальных сетях.