Исследование показало, что губы занимают центральное место в мозгах младенцев

И в то же время новое исследование выявляет особую нервную подпись, связанную с прикосновением к губам ребенка, показатель того, как скоро мозги младенцев начинают осмысливать свои собственные тела и первый шаг к другим вехам развития.В исследовании, проведенном Институтом изучения и науки мозга Университета Вашингтона (I-LABS), используется визуализация мозга младенцев, чтобы оценить, как рука, нога и губы представлены в мозге двухмесячных детей. Считается, что мозг младенцев первым выявил большую неврологическую активность, связанную с губами, чем с другими частями тела.«Мы теперь можем использовать безопасные технологии научного мозга, чтобы изучить, как младенцы представляют себя и других людей. Эта новая область детской социальной нейронауки позволяет нам обнаруживать изменения в активности мозга, когда младенцы видят, слышат и испытывают прикосновение», - сказал ведущий автор Андрей Мелцофф, профессор психологии UW и содиректор I-LABS.То, как человеческий мозг представляет части тела, называемые «картой нервного тела», широко изучается у взрослых, но тем более у младенцев. Нейронная активность, создаваемая прикосновением тела, сосредоточена в соматосенсорной коре. Там, в разных местах и степенях силы, мозг обрабатывает контакт.В возрасте от 2 месяцев, как показывают новые исследования, у младенцев уже есть хорошо сформированная карта тела. Они демонстрируют отличительную нервную подпись для прикосновений к различным частям тела. Прикосновение к середине губы дает самую сильную реакцию всех, в боковых областях по обеим сторонам мозга.Исследователи считают, что эти данные указывают на важность губ для карты тела ребенка. Выдающийся мозговой сигнал, полученный при прикосновении к губам ребенка, может быть связан как с зависимостью ребенка от рта из-за сосания, так и от эволюции языка.Соавтор Питер Маршалл, заведующий кафедрой психологии Университета Темпл, сказал: «Новое исследование с двухмесячными младенцами является важным шагом на пути к пониманию того, как карты тела развиваются и изменяются в мозге ребенка».Есть также практические последствия этого исследования. «Обнаружение, что нежное прикосновение связано с измеримым, организованным ответом, позволяет нам исследовать преимущества прикосновения для развития мозга ребенка и индивидуальные различия прикосновений», - сказал соавтор Джони Саби, докторант в Детской больнице Филадельфия.