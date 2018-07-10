Ученые выявили фармакологический препарат, замедляющий прогрессирование глиобластомы

Препарат, ацетазоламид, продаваемый под торговой маркой Diamox, «дешев и имеет ограниченные побочные эффекты», - сказал директор исследования Бахтияр Ямини, доктор медицинских наук, профессор нейрохирургии в Университете Чикагской медицины.Наиболее часто применяемой химиотерапией для глиомы является препарат под названием темозоломид (TMZ). Однако не все пациенты реагируют на этот препарат. Медианная выживаемость с этим заболеванием составляет около 14 месяцев. TMZ действует путем повреждения ДНК способами, которые могут убить опухолевые клетки. Но некоторые опухолевые клетки способны блокировать или восстанавливать этот тип повреждения ДНК. Это ограничивает воздействие препарата.Исследователи обнаружили, что большинство пациентов с глиомой с высоким уровнем белка, называемого BCL-3 (B-клеточная CLL / лимфома 3), не реагируют на положительные эффекты TMZ. BCL-3 защищает раковые клетки от повреждения TMZ путем активации защитного фермента, известного как карбоангидраза II.Ацетазоламид, однако, является ингибитором карбоангидразы. Он может восстановить способность TMZ убивать опухолевые клетки. Добавление ацетазоламида к TMZ позволило мышам с глиомами выживать дольше.«Мы протестировали эту стратегию комбинированной терапии на нескольких моделях животных», - сказал Ямини. Некоторые из них вылечились. У других наблюдалось увеличение времени выживания на 30-40%.По мнению авторов, использование BCL-3 для прогнозирования того, какие пациенты выиграют от использования темозоломида, потребует проверки в клиническом исследовании. Они также предполагают, что повторное использование ацетазоламида вместе с темозоламидом может быть особенно эффективным в подгруппе соответствующих пациентов с опухолями, имеющими высокую экспрессию BCL-3.