Новая вакцина от ВИЧ прошла успешные испытания на людях и животных
Уже проведены пробные испытания «мозаичной» вакцины». Исследования проводили на здоровых людях, представляющих разные страны мира. Определены защитные свойства новинки, которые способны сопротивляться комбинированному вирусу (похожему на ВИЧ) и на опытах с обезьянами.
Состав новой экспериментальной «мозаичной» вакцины от ВИЧ, разработан специалистами организации Международная инициатива, совместно Национальными институтами здоровья США, причем получена она в результате проведения плановых опытов по поиску вакцины от СПИДа. Состав нового лекарства состоит из частиц белков Env, Gag и Pol, а так же аденовирусного вектора Ad26.
Учеными уже презентованы результаты по двум первым этапам испытаний, проводимых на здоровых людях и обезьянах. Эксперимент проводили при участии примерно 400 добровольцев из США, ЮАР и Таиланда. Как показали итоговые результаты, у испытуемых не проявились особые побочные эффекты, произошла выработка антител против белка Env, а так же сформировался Т-клеточный ответ.
Вакцина была введена макакам, предварительно зараженных комбинированным вирусом SHIV, при последующих наблюдениях, две трети животных оставались абсолютно здоровыми. На текущий момент, ученые проводят новые тестирования - фазы 2b, в ходе которых, возможности экспериментальной «мозаичной» вакцины проверят уже на 2,6 тысячах добровольцев. Это представители из группы риска территории Южной Африки.
Состав новой экспериментальной «мозаичной» вакцины от ВИЧ, разработан специалистами организации Международная инициатива, совместно Национальными институтами здоровья США, причем получена она в результате проведения плановых опытов по поиску вакцины от СПИДа. Состав нового лекарства состоит из частиц белков Env, Gag и Pol, а так же аденовирусного вектора Ad26.
Учеными уже презентованы результаты по двум первым этапам испытаний, проводимых на здоровых людях и обезьянах. Эксперимент проводили при участии примерно 400 добровольцев из США, ЮАР и Таиланда. Как показали итоговые результаты, у испытуемых не проявились особые побочные эффекты, произошла выработка антител против белка Env, а так же сформировался Т-клеточный ответ.
Вакцина была введена макакам, предварительно зараженных комбинированным вирусом SHIV, при последующих наблюдениях, две трети животных оставались абсолютно здоровыми. На текущий момент, ученые проводят новые тестирования - фазы 2b, в ходе которых, возможности экспериментальной «мозаичной» вакцины проверят уже на 2,6 тысячах добровольцев. Это представители из группы риска территории Южной Африки.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:45