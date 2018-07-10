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Новая вакцина от ВИЧ прошла успешные испытания на людях и животных

Уже проведены пробные испытания «мозаичной» вакцины». Исследования проводили на здоровых людях, представляющих разные страны мира. Определены защитные свойства новинки, которые способны сопротивляться комбинированному вирусу (похожему на ВИЧ) и на опытах с обезьянами.

Состав новой экспериментальной «мозаичной» вакцины от ВИЧ, разработан специалистами организации Международная инициатива, совместно Национальными институтами здоровья США, причем получена она в результате проведения плановых опытов по поиску вакцины от СПИДа. Состав нового лекарства состоит из частиц белков Env, Gag и Pol, а так же аденовирусного вектора Ad26.
Новая вакцина от ВИЧ прошла успешные испытания на людях и животных


Учеными уже презентованы результаты по двум первым этапам испытаний, проводимых на здоровых людях и обезьянах. Эксперимент проводили при участии примерно 400 добровольцев из США, ЮАР и Таиланда. Как показали итоговые результаты, у испытуемых не проявились особые побочные эффекты, произошла выработка антител против белка Env, а так же сформировался Т-клеточный ответ.

Вакцина была введена макакам, предварительно зараженных комбинированным вирусом SHIV, при последующих наблюдениях, две трети животных оставались абсолютно здоровыми. На текущий момент, ученые проводят новые тестирования - фазы 2b, в ходе которых, возможности экспериментальной «мозаичной» вакцины проверят уже на 2,6 тысячах добровольцев. Это представители из группы риска территории Южной Африки.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:45
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