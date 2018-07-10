Исследование метеорита «Черная красавица» доказало пригодность Марса для обитания

Раннее ученые доказали, что Марс был сформирован раньше Земли, спустя всего 20 миллионов лет после возникновения нашей планетарной системы. В то время марсианская поверхность состояла из магмы, которая спустя время начала затвердевать, вмещая в себе океаны с живыми микроорганизмами и водными жидкими массами. Цирконы, обнаруженные экспертами внутри «Черной красавицы» помогли им лучше понять среду Марса и сделать выводы о его пригодности к заселению людьми.Обнаруженные минералы циркония помогли ученым составить более подробную картину этапов затвердения коры Марса. Сообщается, что метеоритное тело «Черная красавица» покинуло пределы Красной планеты еще 5 миллионов лет тому, однако на поверхность Земли упало относительно недавно. Ученые планируют дальше изучать уникальный метеорит весом в 320 г.