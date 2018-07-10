Исследование метеорита «Черная красавица» доказало пригодность Марса для обитания
Ученые Университета Копенгагена заявили о большой вероятности пригодности Марса для проживания. Подобные выводы эксперты сделали после исследования известного марсианского метеорита «Черная красавица».
Раннее ученые доказали, что Марс был сформирован раньше Земли, спустя всего 20 миллионов лет после возникновения нашей планетарной системы. В то время марсианская поверхность состояла из магмы, которая спустя время начала затвердевать, вмещая в себе океаны с живыми микроорганизмами и водными жидкими массами. Цирконы, обнаруженные экспертами внутри «Черной красавицы» помогли им лучше понять среду Марса и сделать выводы о его пригодности к заселению людьми.
Обнаруженные минералы циркония помогли ученым составить более подробную картину этапов затвердения коры Марса. Сообщается, что метеоритное тело «Черная красавица» покинуло пределы Красной планеты еще 5 миллионов лет тому, однако на поверхность Земли упало относительно недавно. Ученые планируют дальше изучать уникальный метеорит весом в 320 г.
Раннее ученые доказали, что Марс был сформирован раньше Земли, спустя всего 20 миллионов лет после возникновения нашей планетарной системы. В то время марсианская поверхность состояла из магмы, которая спустя время начала затвердевать, вмещая в себе океаны с живыми микроорганизмами и водными жидкими массами. Цирконы, обнаруженные экспертами внутри «Черной красавицы» помогли им лучше понять среду Марса и сделать выводы о его пригодности к заселению людьми.
Обнаруженные минералы циркония помогли ученым составить более подробную картину этапов затвердения коры Марса. Сообщается, что метеоритное тело «Черная красавица» покинуло пределы Красной планеты еще 5 миллионов лет тому, однако на поверхность Земли упало относительно недавно. Ученые планируют дальше изучать уникальный метеорит весом в 320 г.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:30