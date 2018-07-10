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Ученые разработали состав для пищевой пленки определяющей свежесть продуктов

Канадские ученые разработали пищевую пленку специального состава, способной распознать опасность от продуктов. Входящие в ее состав синтетические молекулы активируют свое свечение, если определят кишечную палочку и другие вредные бактерии.

Разработкой занимались сотрудники Канадского Университета Макмастера, кажущаяся очень простой работа, проводилась 15 лет. В результате получилась пленка, по размеру не превышающая несколько почтовых марок, только строение ее очень сложное. При приклеивании на какой-нибудь продукт, она сигнализирует свечением на присутствие в продукте опасных для жизни и здоровья микроорганизмов. Одним из важных компонентом пленки представляется ДНК, которое активирует контакт с обнаруженными бактериями.


Для канадских ученых разработка представляет большое значение, так как уже отошли в прошлое способы проверки пищи, действующие ныне. Для выявления в продукте источника инфекции, необходимо ожидать как минимум сутки, при этом еще и потребуется лабораторное оборудование. Образцы пока культивируются и проверяются, а в это время люди покупают в магазине испорченную пищу. Благодаря ленке, проводится анализ за несколько секунд, что позволит потребителю сразу понять, какая еда пригодна, а какую стоит выбросить не разворачивая.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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