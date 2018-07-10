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NASA пересматривает методы защиты других планет от человечества

Согласно раннее составленным договоренностям, NASA заявило, что собирается пересмотреть свои планы защиты других планет от человеческого вмешательства.

NASA пересматривает методы защиты других планет от человечества


В космическом агентстве сообщили о планах более жестко контролировать процессы загрязнения человеческим присутствием других планет. Кроме того, увеличить безопасность, так как можно при прилете на другую планету случайным образом занести туда земную микроскопическую форму жизни, которая может оказать непредсказуемое, крайне вредное воздействие на среду чужого мира.

В погоне за развитием технологий космической отрасли ученые всего мира ужесточили контроль над чистотой аппаратов, так как обнаружение иного мира в данное время не представляет особого труда. Как и уничтожение инопланетной жизни на нем.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:45
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