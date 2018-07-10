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Ученые научили искусственный интеллект составлять модели молекулы

Исследователями лаборатории искусственного интеллекта MIT, сделана попытка тренировки искусственного интеллекта, с целью научить его созданию схемы молекул, имеющей стопроцентное совпадение химической достоверности.

Более ранее созданная учеными нейросеть, умела работать с составлением молекул, но ограничивалась уровнем рандомного набора химических связей и атомов, не приносящего практической и научной пользы. Последние эксперименты специалистов MIT позволили продвинуться в решении подобной задачи, путем создания искусственного интеллекта, способного автоматически выстраивать модель из правильных схем молекул.
Ученые научили искусственный интеллект составлять модели молекулы


Разработанная американцами нейросеть, использует непосредственно молекулярные графы. Программой они анализируются путем разбивки в формы удобных кластеров, а затем проводится их «сборка» в модель древовидной структуры, обрастающей данными химическими связями.

Как рассказали разработчики, возможности системы можно использовать в процессе синтеза лекарственных средств. Включая составление структуры молекул, с заданными изначально свойствам.

Проходил обучение алгоритм с помощью существующих химических соединений, датасет которых насчитывал 250 тысяч молекулярных графов. Итоги тестирования показали, что искусственным интеллектом сделано стопроцентное соответствие между созданными им молекулами и уже существующими.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15
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