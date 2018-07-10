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Xiaomi и Chengdu Yibu Technology Co., Ltd. выпустили кроссовки для баскетбола

Представители китайских компаний Xiaomi и Chengdu Yibu Technology Co., Ltd. продемонстрировали классические кроссовки, которые предназначены для игры в баскетбол. Название новинки Easy Step Classic Basketball Shoes.

Xiaomi и Chengdu Yibu Technology Co., Ltd. выпустили кроссовки для баскетбола


Сообщается, что верхняя часть кроссовок сделана из фибры, которая отличается прочностью и долговечностью. Также этот материал отлично пропускает воздух, что способствует вентиляции ног. Для создания подошвы применялся материал CARJ-FOX. Это смесь резины и стойкого к износу материала. Отмечается, что эта подошва отлично пружинит и поглощает удары стоп о земную поверхность. Внутри разработчики поместили удобную антибактериальную стельку, которая имеет особый рисунок для того чтобы стопа заняла правильное положение.

Xiaomi и Chengdu Yibu Technology Co., Ltd. выпустили кроссовки для баскетбола


На данный момент Xiaomi открыла доступ к этим кроссовкам на базе краудфандинговой площадки. Стоимость Step Classic Basketball Shoes составляет 45 долларов. Пока не сообщается дата начала продаж кроссовок в других странах.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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