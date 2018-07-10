Финансисты: Что необходимо знать заемщику
Ипотека в России в последние годы получила широкое распространение - это наиболее выгодный вариант приобретения жилья. Тем более, что ставки по жилищным кредитам стали ниже. В настоящее время они не превышают 6-7%, потому заемщики должны учитывать и попутные траты: на оформление, страхование.
Банкиры при выдаче кредитов подчеркивают, что первоначальный взнос (10% и выше от стоимости квартиры) не является главной тратой и заемщику нужно быть готовым и к допрасходам - поясняют специалисты рынка недвижимости. Текущие , которые выплачиваются во время всего время действия ипотечного кредита.
Однако финансисты обращают внимание на опасность "надувания финансового, ипотечного пузыря", который может лопнуть при невозможности заемщиков его выплачивать. Причинами этого в современной России являются: падение промпроизводства и рост безработицы до рекордных уровней; недостаток оборотных средств у предприятий и отсутствие новых технологий и оборудования. Все это ведет к экономическому падению падению и снижению уровня жизни большинства россиян. Об этом говорил в своей предвыборной речи Владимир Путин, отмечая, что в настоящее время в стране более 20 млн нищих.
Банкиры при выдаче кредитов подчеркивают, что первоначальный взнос (10% и выше от стоимости квартиры) не является главной тратой и заемщику нужно быть готовым и к допрасходам - поясняют специалисты рынка недвижимости. Текущие , которые выплачиваются во время всего время действия ипотечного кредита.
Однако финансисты обращают внимание на опасность "надувания финансового, ипотечного пузыря", который может лопнуть при невозможности заемщиков его выплачивать. Причинами этого в современной России являются: падение промпроизводства и рост безработицы до рекордных уровней; недостаток оборотных средств у предприятий и отсутствие новых технологий и оборудования. Все это ведет к экономическому падению падению и снижению уровня жизни большинства россиян. Об этом говорил в своей предвыборной речи Владимир Путин, отмечая, что в настоящее время в стране более 20 млн нищих.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 06:00