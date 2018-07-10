Финансисты: Что необходимо знать заемщику

Банкиры при выдаче кредитов подчеркивают, что первоначальный взнос (10% и выше от стоимости квартиры) не является главной тратой и заемщику нужно быть готовым и к допрасходам - поясняют специалисты рынка недвижимости. Текущие , которые выплачиваются во время всего время действия ипотечного кредита.Однако финансисты обращают внимание на опасность "надувания финансового, ипотечного пузыря", который может лопнуть при невозможности заемщиков его выплачивать. Причинами этого в современной России являются: падение промпроизводства и рост безработицы до рекордных уровней; недостаток оборотных средств у предприятий и отсутствие новых технологий и оборудования. Все это ведет к экономическому падению падению и снижению уровня жизни большинства россиян. Об этом говорил в своей предвыборной речи Владимир Путин, отмечая, что в настоящее время в стране более 20 млн нищих.