Бри Ларсон сообщила о завершении съемок фильма «Капитан Марвел»

На данный момент практически ничего неизвестно о том, каким будет новый фильм киновселенной Marvel. Тем не менее, уже известно, что действия в картине развернуться в 1990-е годы. Также стоит отметить, что в этом проекте Ник Фьюри сыграет одну из главных ролей, поэтому персонажа Сэмюэла Л. Джексона придется омолодить примерно на 25 лет.Что касается Кэрол Дэнверс, она же Капитан Марвел, то в фильме женщина будет пилотом военно-воздушных сил США, однако после контакта с инопланетным предметом расы кри ее тело получит сверхспособности. Обуздать свои силы Денверс поможет доктор Уолтер Лоусон - представитель расы кри в человеческом облике.Премьера фильма назначена на 7 марта 2019 года.