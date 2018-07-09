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Бри Ларсон сообщила о завершении съемок фильма «Капитан Марвел»

На своей странице в социальной сети Instagram актриса Бри Ларсон сообщила о том, что съемки фильма «Капитан Марвел» были завершены. Она опубликовала фото, на котором изображена хлопушка и календарь с датой последнего дня съемок.

Бри Ларсон сообщила о завершении съемок фильма «Капитан Марвел»


На данный момент практически ничего неизвестно о том, каким будет новый фильм киновселенной Marvel. Тем не менее, уже известно, что действия в картине развернуться в 1990-е годы. Также стоит отметить, что в этом проекте Ник Фьюри сыграет одну из главных ролей, поэтому персонажа Сэмюэла Л. Джексона придется омолодить примерно на 25 лет.

Бри Ларсон сообщила о завершении съемок фильма «Капитан Марвел»


Что касается Кэрол Дэнверс, она же Капитан Марвел, то в фильме женщина будет пилотом военно-воздушных сил США, однако после контакта с инопланетным предметом расы кри ее тело получит сверхспособности. Обуздать свои силы Денверс поможет доктор Уолтер Лоусон - представитель расы кри в человеческом облике.

Премьера фильма назначена на 7 марта 2019 года.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:26
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