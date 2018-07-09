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Артем Дзюба в ближайшие дни может подписать контракт с китайским «Шанхай Шеньхуа»

Как передает «СЭ», китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» проявил серьезную заинтересованность в форварде сборной России Артеме Дзюбе.

Артем Дзюба в ближайшие дни может подписать контракт с китайским «Шанхай Шеньхуа»

По информации, представители клуба в ближайшие дни сделают футболисту официальное предложение по трансферу. Ранее интерес к Дзюбе проявлял другой клуб из Китая – «Гуанчжоу».

Решение вопроса о переходе в китайский клуб необходимо принять до 13 июля, когда в суперлиге Китая закроется период дозаявок. К слову, вероятно, он будет продлен сроком до 15 июля.

Сам форвард сборной России, который в августе отметит свое 30-летие, на правах свободного агента перешел в «Зенит». Половину прошлого сезона Дзюба провел в Петербурге, после чего был отдан в аренду в тульский «Арсенал». В составе туляков Артем сумел хорошо проявить себя и был вызван в сборную.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:16
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